МИД Азербайджана: Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях

Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях.

Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, где и когда состоится следующая встреча в таком формате.

Напомним, что встреча в формате "3+3", инициированная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и направленная на укрепление отношений между государствами региона (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Иран, Россия), в последний раз состоялась 18 октября 2024 года.

Грузинская сторона заявила, что в контексте отношений с Россией не будет участвовать в формате "3+3" до тех пор, пока не будет прекращена оккупация ее территорий.