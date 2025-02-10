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МИД Азербайджана: Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях

МИД Азербайджана: Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 11:19
МИД Азербайджана: Участие Грузии во встречах в формате 3+3 поощряется на разных уровнях

Участие Грузии во встречах в формате "3+3" поощряется на разных уровнях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, где и когда состоится следующая встреча в таком формате.

Напомним, что встреча в формате "3+3", инициированная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и направленная на укрепление отношений между государствами региона (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Иран, Россия), в последний раз состоялась 18 октября 2024 года.

Грузинская сторона заявила, что в контексте отношений с Россией не будет участвовать в формате "3+3" до тех пор, пока не будет прекращена оккупация ее территорий.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Georgia's participation in 3+3 meetings encouraged at different levels
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Gürcüstanın “3+3” formatında görüşlərdə iştirakı müxtəlif səviyyələrdə təşviq edilir

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