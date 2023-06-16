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МИД Азербайджана: Требуем от Армении отказаться от провокаций

МИД Азербайджана: Требуем от Армении отказаться от провокаций Министерство иностранных дел Азербайджана отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе его выступления на заседании правительства, состоявшемся 16 июня.
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 15:18
МИД Азербайджана: Требуем от Армении отказаться от провокаций

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в ходе выступления на заседании правительства 16 июня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД.

"Мы решительно отвергаем абсурдные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им в ходе выступления на заседании правительства, состоявшемся 16 июня, о том, что создание пункта пропуска через государственную границу "Лачын" привело к “напряженной гуманитарной ситуации”, “недопущению предоставления Азербайджаном армянским жителям предметов первой необходимости и медикаментов", “проведению Азербайджаном политики этнической чистки”, а также о якобы совершенных Азербайджаном провокациях в приграничных районах", - говорится в заявлении.

Отмечается, что цель провокации, совершенной Арменией 15 июня в отношении ППП и военнослужащих Азербайджана, состоит в том, чтобы воспрепятствовать успешной работе пограничного пункта пропуска и безопасному, свободному использованию контрольно-пропускного пункта.

"Мы требуем от Армении отказаться от провокаций, ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению и открытию коммуникаций в регионе, выполнить обязательства, вытекающие из Трехстороннего заявления, включая полный вывод ее войск с территорий Азербайджана, и воздержаться от шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджан вместо того, чтобы делать необоснованные заявления", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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