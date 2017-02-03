МИД Азербайджана: Быть блогером или журналистом не дает никому право нарушать законы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Нарушив государственную границу Азербайджана, Александр Лапшин совершил незаконный визит на оккупированные территории".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, А.Лапшин также не обратил внимания на специальные предупреждения внешнеполитических ведомств стран, гражданином которых является: "Зная, что его имя включено в список нежелательных лиц, он повторно проник на территорию Азербайджана с паспортом другой страны. Лапшин признался, что совершил эти действия преднамеренно. С учетом наличия в его действиях достаточного количества преступных элементов, в отношении А.Лапшина было возбуждено уголовное дело в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана и он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола".

Х.Гаджиев сказал, что быть блогером или журналистом не дает никому неприкосновенности и права нарушать законы: "Поэтому попытки политизировать вопрос и преподносить его как "свободу слова", неправильны. Необоснованные дискуссии, созданные вокруг находящегося исключительно в правовой плоскости вопроса, непонятны. Азербайджан принял соответствующие правовые шаги для экстрадиции А.Лапшина, задержанного в Беларуси на основе Кишиневской конвенции 2002 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в рамках стран СНГ. Безосновательные и смешные попытки Армении политизировать данную тему, в действительности выявляют преследуемые Арменией грязные намерения. Прибегая к обману иностранцев и другими путями, Армения подстрекает их к визитам на оккупированные территории Азербайджана и затем пытается превратить этих же лиц в инструмент своих игр политической пропаганды".