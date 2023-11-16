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МИД Азербайджана: США поддерживают сепаратистский режим

МИД Азербайджана: США поддерживают сепаратистский режим США, как страна, поддерживающая сепаратистский режим, несет ответственность за то, что не был положен конец двойным стандартам.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 16:06
МИД Азербайджана: США поддерживают сепаратистский режим

США, как страна, поддерживающая сепаратистский режим, несет ответственность и за то, что не был положен конец двойным стандартам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан не только после 44-дневной войны 2020 года, но и на протяжении почти 30 лет оккупации своей территории оставался верен нормам и принципам международного права, в том числе мирному процессу: "США, как посредник, несут ответственность за то, что ни разу не призвали Армению, являющуюся причиной дестабилизации в регионе, действовать в соответствии с международным правом. Кроме того, США, которые поддерживали сепаратистский режим и были единственной страной, которая официально финансировала его, регулярно организовывала их поездки в США и встречи там с официальными лицами, также несут ответственность за то, что не был положен конец двойным стандартам".

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry: US supports separatist regime
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "ABŞ separatçı rejimi dəstəkləyir"

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