МИД Азербайджана: США поддерживают сепаратистский режим

США, как страна, поддерживающая сепаратистский режим, несет ответственность за то, что не был положен конец двойным стандартам.

США, как страна, поддерживающая сепаратистский режим, несет ответственность и за то, что не был положен конец двойным стандартам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан не только после 44-дневной войны 2020 года, но и на протяжении почти 30 лет оккупации своей территории оставался верен нормам и принципам международного права, в том числе мирному процессу: "США, как посредник, несут ответственность за то, что ни разу не призвали Армению, являющуюся причиной дестабилизации в регионе, действовать в соответствии с международным правом. Кроме того, США, которые поддерживали сепаратистский режим и были единственной страной, которая официально финансировала его, регулярно организовывала их поездки в США и встречи там с официальными лицами, также несут ответственность за то, что не был положен конец двойным стандартам".