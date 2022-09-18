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МИД Азербайджана: Сказанное Пелоси - серьезный удар по нормализации отношений с Арменией

МИД Азербайджана: Сказанное Пелоси - серьезный удар по нормализации отношений с Арменией Заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армении следует рассматривать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды.
Внешняя политика
18 сентября 2022 г. 16:43
МИД Азербайджана: Сказанное Пелоси - серьезный удар по нормализации отношений с Арменией

"Заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - это серьезный удар по усилиям, прилагаемым в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Также подчеркивается, что Н.Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянски настроенных членов Конгресса является тому свидетельством.

"Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа", - заявили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Pelosinin söylədikləri Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına ciddi zərbədir"

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