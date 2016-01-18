МИД Азербайджана сделал заявление в связи со снятием санкций в отношении Ирана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует реализацию совместного плана действий, подписанного 14 июля 2015 года с участием стран "шестерки" (США, Германия, Франция, Великобритания, Китай, Франция, Россия) и Исламской Республикой Иран.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что Азербайджан приветствует этот прогресс, достигнутый путем решимости и настойчивости, проявленной всеми сторонами.

"Мы также поздравляем дружественный и соседский иранский народ с этим достижением и выражаем уверенность, что этот положительный процесс даст дополнительный толчок еще большему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном", - говорится в заявлении.