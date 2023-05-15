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МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной

МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной Пятую встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованную в подобном формате 14 мая президентом Совета Евросоюза, считаем полезной и результативной с точки зрения продвижения повестки норма
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 12:07
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной

Пятую встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованную в подобном формате 14 мая президентом Совета Евросоюза, считаем полезной и результативной с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана касательно очередной встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся в столице Бельгии Брюсселе и организованной президентом Совета Европейского Союза.

"В первую очередь возобновление встреч в "брюссельском формате", которые были прерваны почти на 9 месяцев из-за различных попыток вмешательства и выдвижения условий, важно с точки зрения продвижения диалога сторон на высшем уровне", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями с целью достижения конкретных результатов относительно согласования проекта двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и восстановления коммуникаций.

"До сведения сторон еще раз доведена принципиальная позиция Азербайджана в отношении обеспечения мира и стабильности в регионе. В частности, крайне важно еще раз закрепить уважение к территориальной целостности государств, и в этом контексте исключительное значение имеет принятие Арменией территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Встреча также предоставила возможность обсудить гуманитарные вопросы, важные для постконфликтной нормализации. В этом контексте еще раз была подчеркнута важность выяснения судьбы пропавших без вести и ускорения работ по разминированию территорий.

Мы заявляем, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга является единственным путем к обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

Мы приветствуем усилия, способствующие достижению прогресса по нормализации отношений в этом направлении, еще раз подтверждаем, что готовы к продолжению диалога и взаимодействия с международными партнерами, преследующими эту цель", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: 'We consider Brussels meeting to be useful and result-oriented'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Brüssel görüşünü faydalı və nəticə yönümlü hesab edirik"

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