МИД Азербайджана: Сброс Арменией вредных веществ в трансграничные реки приводит к загрязнению Каспия

11:15

Сброс Арменией вредных веществ в трансграничные реки приводит к загрязнению Каспия.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что в период конфликта Армения масштабно загрязняла трансграничные реки с Азербайджаном: "В качестве примера загрязненных Арменией рек можно привести Охчучай. Эта страна продолжает сбрасывать отходы и вредные вещества в реки. В связи с этим Азербайджан начал арбитражный процесс, ведутся соответствующие работы по привлечению Армении к ответственности".

Гаджизаде отметил, что нет информации о сотрудничестве по трансграничным рекам с участием специалистов из Азербайджана и Армении: "Несомненно, за последние 30 лет международные организации, в том числе ОБСЕ, предприняли определенные усилия по этому вопросу. Но основное требование Азербайджана заключается в том, что эти реки не должны загрязняться. Потому что воды этих рек в конечном итоге впадают в Каспийское море и приводят к его загрязнению".