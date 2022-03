МИД Азербайджана: С нетерпением ждем дальнейшего развития сотрудничества с Ираном

Минуло 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает Report, в связи с этим Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. С связи с этим выражаем наилучшие пожелания правительству и народу Ирана. С нетерпением ждем дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном", - говорится в публикации МИД.