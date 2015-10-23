​МИД Азербайджана: Руководство Армении не должно забывать, что армяне не имеют никакой связи с Южным Кавказом

"Вопросы применения силы и избежания угроз путем применения силы превращены Арменией в объекты политической спекуляции"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Обратившееся к истории руководство Армении не должно забывать, что с археологической, этнографической и антропологической точек зрения армяне не имеют никакой связи с Южным Кавказом".

Об этом в заявлении Report отметил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его словам, после распада Российской империи поселившиеся на Южном Кавказе армяне создали для себя на исторических азербайджанских территориях похожую на государство структуру под названием Армения: "Руководство Армении, отмечающее, что "Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении", наверное не забыло заявление от 27 сентября 2015 года, в очередной раз доказывающее оккупацию территорий Азербайджана со стороны Армении.

Хотелось бы освежить память руководства Армении, исказившего в своем выступлении суть 4-х резолюций Совбеза ООН, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, подтверждается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Здесь также выражается требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с территории Азербайджана.

В резолюциях также отмечается о недопустимости нарушения признанных на международном уровне границ государств и насильственного захвата территорий. В соответствии с документом от 23 марта 1995 года по поводу мандата Минской группы ОБСЕ, эти резолюции должны составить основу деятельности МГ".

Официальный представитель МИД Азербайджана отметил, что вопросы применения силы и избежания угроз путем применения силы превращены Арменией в объекты политической спекуляции: "Армения применила силу в отношении Азербайджана, и в результате этого было оккупировано 20% территории страны. Призывы международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ отказаться от применения силы и угроз не выполняются оккупационной Арменией. В то время, как армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий и должно быть покончено с оккупацией и агрессией, Армения применяет силу и продолжает угрозы. Этим самым вся ответственность падает на эту страну".