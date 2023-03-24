МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики

Азербайджан решительно осуждает усиливающуюся в последние дни агрессивную риторику армянского руководства.

Азербайджан решительно осуждает усиливающуюся в последние дни агрессивную риторику руководства Армении.

Как передает Report, об этом руководитель управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, подобные заявления, сводящие на нет растущие международные усилия по продвижению мира между Азербайджаном и Арменией, служат преднамеренному обострению ситуацию в регионе.

"Как во время оккупации, так и период после войны 2020 года, опыт показал, что армянская сторона обычно перед совершением военных провокаций проводит подобную массированную дезинформационную кампанию с целью переложить ответственность на азербайджанскую сторону. Для установления мира в регионе руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики и прекратить агрессивные действия, такие как посягательство на территориальную целостность Азербайджана и вмешательство в его внутренние дела", - сказал А. Гаджизаде.