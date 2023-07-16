МИД Азербайджана: Российская сторона не обеспечила полное выполнение трехстороннего заявления

"Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, п

"Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Напомним, что именно Азербайджан выдвинул пять основных принципов установления отношений с Арменией после 44-дневной Отечественной войны, предложение о заключении мирного договора, а также инициативу о делимитации границы и является автором всех исходных документов по этим направлениям. В настоящее время азербайджанская сторона предпринимает практические шаги в направлении продвижения мирного соглашения.

Наша страна всегда демонстрировала верность трехсторонним заявлениям, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации.

Тем не менее, с первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления армянская сторона не выполнила многие положения заявления, а российская сторона не обеспечила полное выполнение заявления в рамках своих обязательств", - отмечается в документе.