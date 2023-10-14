МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ

Министерство иностранных дел Азербайджан решительно отвергает и осуждает резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 года.

Министерство иностранных дел Азербайджан решительно отвергает и осуждает резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны.

"ПАСЕ должна прекратить необоснованные и предвзятые шаги против Азербайджана, подрывающие перспективы мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. В то же время, недальновидные попытки использовать механизмы Совета Европы против Азербайджана имеют совершенно противоположный эффект, такие попытки не могут поколебать решимость Азербайджана продолжить свою деятельность в направлении обеспечения устойчивого мира в регионе и планов по реинтеграции в отношении армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - говорится в заявлении.