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МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ

МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ Министерство иностранных дел Азербайджан решительно отвергает и осуждает резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 года.
Внешняя политика
14 октября 2023 г. 09:48
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ

Министерство иностранных дел Азербайджан решительно отвергает и осуждает резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны.

"ПАСЕ должна прекратить необоснованные и предвзятые шаги против Азербайджана, подрывающие перспективы мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. В то же время, недальновидные попытки использовать механизмы Совета Европы против Азербайджана имеют совершенно противоположный эффект, такие попытки не могут поколебать решимость Азербайджана продолжить свою деятельность в направлении обеспечения устойчивого мира в регионе и планов по реинтеграции в отношении армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: We resolutely reject latest resolution and recommendation of PACE
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "AŞPA-nın son qətnamə və tövsiyələrini şiddətlə qınayırıq"

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