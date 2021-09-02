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МИД Азербайджана решительно осуждает сепаратистские заявления Армении

МИД Азербайджана решительно осуждает сепаратистские заявления Армении Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года
Внешняя политика
2 сентября 2021 г. 20:09
МИД Азербайджана решительно осуждает сепаратистские заявления Армении

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.

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Версия на английском языке Baku strongly condemns Yerevan's separatist statements
Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistanın Qarabağda separatçılığı təşviq edən bəyanatlarını qətiyyətlə pisləyir

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