МИД Азербайджана решительно осуждает сепаратистские заявления Армении

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.