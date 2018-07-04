МИД Азербайджана: Развёртывание внутренних войск в Карабахе - свидетельство плачевного положения армии Армении

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "В армянских СМИ со ссылкой на решение правительства этой страны сообщается о решении разместить армянские внутренние войска на оккупированных территориях Азербайджана. Этот шаг нового правительства Армении является военной авантюрой и служит усугублению ситуации".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в нарушение международного права большая часть личного состава и техники вооруженных сил Армении сосредоточена на оккупированных территориях Азербайджана.

"Развёртывание внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана служит явным свидетельством плачевного положения, в котором пребывает армянская армия, и серьёзных проблем по её комплектации личным составом.

Наряду с этим популистское руководство Армении, столкнувшееся с серьёзными трудностями в решении социально-экономических проблем страны, пытается путём нагнетания такого рода напряжённости и военной риторики манипулировать общественным мнением и поддерживать свой рейтинг.

Развёртывание внутренних войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана вместо того, чтобы вывести оттуда свои войска, в очередной раз наглядно демонстрирует, что Армения является государством-оккупантом и официальный Ереван не заинтересован в урегулировании конфликта путём переговоров", - заявил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что ответственность же за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Армении.