МИД Азербайджана: рассчитываем на дальнейшее углубление дружбы с Беларусью

Азербайджан рассчитывает на дальнейшее углубление дружественных отношений с Беларусью.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД в Twitter.

"Поздравляем правительство и народ Беларуси с Днем Независимости! Рассчитываем на дальнейшее углубление дружественных отношений и двустороннего сотрудничества.

С Днем Независимости!", - говорится в твите.