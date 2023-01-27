МИД Азербайджана распространил информацию о нападении на посольство в Тегеране

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает Report , об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время идет расследование этого коварного нападения.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о деталях.

Allah şəhidimizə rəhmət eləsin!