МИД Азербайджана распространил заявление

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Днем сотрудничества тюркоязычных государств – 3 октября.

Как сообщает Report, в заявлении подчеркивается, что после подписания в 2009 году Нахчыванского соглашения, подразумевавшего создание Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркоязычных государств.

Отмечается, что Совет сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) опирается на четыре основы: общая история, общий язык, общая идентичность и общая культура и является важной региональной платформой с точки зрения развития сотрудничества и солидарности стран-членов: "Азербайджан высоко оценивает двустороннее и многостороннее партнерство с братскими странами - членами Тюркского совета и верен целям и интересам организации, включая усиление взаимного доверия, сохранение мира в регионе и за его пределами, поощрение охватывающего общие интересы всестороннего, регионального и двустороннего сотрудничества, создание подходящей среды для торговли и инвестиций".