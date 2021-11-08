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МИД Азербайджана распространило заявление по случаю Дня Победы

МИД Азербайджана распространило заявление по случаю Дня Победы 8 ноября 2021 года Азербайджанская Республика отмечает День Победы, ставший торжеством мощи нашего народа и нашей национальной гордости, имеющий исключительное значение с точки зрения укрепления престижа и будущего развития нашего государства.
Внешняя политика
8 ноября 2021 г. 08:15
МИД Азербайджана распространило заявление по случаю Дня Победы

8 ноября 2021 года Азербайджанская Республика отмечает День Победы, ставший торжеством мощи нашего народа и нашей национальной гордости, имеющий исключительное значение с точки зрения укрепления престижа и будущего развития нашего государства.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В результате Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 г. в ответ на провокацию и очередную военную агрессию со стороны Армении и длившейся 44 дня, Азербайджан освободил от оккупации свои земли; согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также многочисленных решений и постановлений прочих международных организаций, была обеспечена территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ, были восстановлены права около одного миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев жить в родных домах.

По результатам 44 дней боевых действий под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева героическая Азербайджанская Армия освободила из-под пяты захватчиков более 300 населённых пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шушу, которая занимает особое место в истории и культуре азербайджанского народа. На основе Трёхстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, был положен конец боевым действиям, а Армения, признав собственное поражение, вывела свои вооружённые силы из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Таким образом, конфликт нашёл своё разрешение военно-политическим путём.

После войны перед Азербайджаном встала важная задача по восстановлению и возрождению освобождённых территорий, их обезвреживанию от мин. В центре внимания этой деятельности находится обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома азербайджанских вынужденных переселенцев, фундаментальные права которых нарушались на протяжении десятилетий. В данном процессе, требующем времени, финансовых ресурсов и серьёзных усилий, Азербайджан не одинок, дружественные страны и страны-партнёры вместе с нами участвуют в возрождении освобождённых территорий. В ближайшие годы мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев в свои дома.

Азербайджан предпринял соответствующие шаги по расследованию незаконной деятельности Армении, осуществлённой в рамках её почти 30-летней политики агрессии, нарушений международного права, военных преступлений, в том числе урбицида, культуроцида и экоцида, и привлечению виновных в этих нарушениях к ответу перед международным правосудием; данные шаги будут продолжены на последующем этапе. Наказание виновных представляет особое значение с точки зрения обеспечения справедливости и предотвращения рецидивов подобных преступлений в будущем.

Основу стратегии перспективного видения Азербайджана составляют обеспечение прочного мира, развития и прогресса. С устранением фактора оккупации своих территорий, Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Для обеспечения будущего мира и безопасности в регионе на данном этапе важно в полной мере исполнить положения трёхсторонних заявлений, и Азербайджан ожидает, что Армения адекватно отреагирует на предпринятые им шаги в этом направлении.

С завершением конфликта в регионе Южного Кавказа возникли новые реалии, и всем следует принять эти реалии. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и выдвижением незаконных и необоснованных территориальных претензий к соседям. Международное сообщество должно сыграть позитивную роль в этом ключе и призвать Армению осознать, что альтернативы миру не существует. Следует положить конец попыткам прямо или косвенно поддержать реваншизм в Армении и вооружить её.

8 ноября – День Победы, будучи славной страницей в истории азербайджанского народа, являет собой торжество международного права и справедливости. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением и почтением воздаём должное дорогой памяти всех наших Шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и целостность Азербайджана.

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Версия на английском языке Baku releases statement on occasion of Victory Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Zəfər Günü münasibətilə bəyanat yayıb

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