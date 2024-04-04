МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем просвещения по вопросам минной опасности

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что Азербайджанская Республика, пострадавшая от минной угрозы и понесшая множество жертв как на протяжении продолжавшейся почти 30-летней военной оккупации своих территорий Арменией, так и в постконфликтный период, подчеркивает важность серьезной борьбы с минной проблемой.

"Минная угроза, продолжающаяся со стороны Армении даже в постконфликтный период, не только замедляет проводимые в регионе работы по восстановлению и реконструкции, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, но и остается источником серьезной опасности для жизни и здоровья наших граждан", - говорится в заявлении МИД.