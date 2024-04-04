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МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем просвещения по вопросам минной опасности

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем просвещения по вопросам минной опасности Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 08:42
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем просвещения по вопросам минной опасности

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что Азербайджанская Республика, пострадавшая от минной угрозы и понесшая множество жертв как на протяжении продолжавшейся почти 30-летней военной оккупации своих территорий Арменией, так и в постконфликтный период, подчеркивает важность серьезной борьбы с минной проблемой.

"Минная угроза, продолжающаяся со стороны Армении даже в постконфликтный период, не только замедляет проводимые в регионе работы по восстановлению и реконструкции, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, но и остается источником серьезной опасности для жизни и здоровья наших граждан", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan releases statement over Int’l Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action
Версия на азербайджанском языке XİN Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Minatəmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

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