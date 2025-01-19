МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В документе говорится:

"Годовщина кровавой резни, совершенной бывшим СССР в целях подавления национально-освободительного движения азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января 35 лет назад, ежегодно отмечается в нашей стране как 20 Января - День всенародной скорби.

В День всенародной скорби – 20 Января, являющимся днем глубокой печали, а также большой гордости в нашей современной истории, мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Дискриминационная политика бывшей советской власти в отношении нашей страны и народа в 80-е годы прошлого века, когда, в целях оправдания продолжения необоснованных территориальных претензий Армении к Азербайджану, а также массовой депортации азербайджанцев с их исторических земель на территории нынешней Армении, были подготовлены и совершены такие провокации, как "Сумгайытские события", привела к подъему национально-освободительного движения азербайджанского народа.

В целях подавления народного движения Азербайджана, боровшегося за его независимость и территориальную целостность, в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, Сумгайыте, Лянкяране и Нефтчале подразделениями Советской Армии, частями специального назначения, а также контингентом внутренних войск была совершена жестокая резня гражданского населения. В результате военной агрессии 20 Января, одного из самых тяжких преступлений против человечности прошлого века, совершенного вопреки всем нормам международного права против невинных людей, в том числе детей, женщин и стариков, 150 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести.

Несмотря на сложность эпохи и меры, принятые бывшими советскими властями для предотвращения распространения фактов о событиях 20 января, доведение совершенной жестокой резни до сведения международной общественности сразу же на следующий день после трагедии связано с именем Национального лидера Гейдара Алиева. После восстановления нашей независимости и возвращения к власти в нашей стране Национального лидера, ряду преступлений, совершенных против нашего народа, в том числе трагедии 20 Января, была дана политико-правовая оценка, и в связи с этим в марте 1994-го года Милли Меджлисом было принято постановление "О трагических событиях, произошедших в Баку 20 января 1990 года".

Несмотря на то, что трагедия 20 Января была спланирована и осуществлена с целью подавления национального сопротивления азербайджанского народа, эта кровавая резня стала поворотным моментом в истории Движения за независимость, солидарность и национальное освобождение нашего народа, а также положила начало неизбежному распаду СССР, который долгое время пытались отложить.

Единство и воля нашего народа, пережившие самые трудные дни и прошедшие через самые сложные испытания истории, легли в основу блестящей победы славной азербайджанской армии, возглавляемой победоносным Верховным Главнокомандующим, в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся обеспечением нашей территориальной целостности, а также в основу прекращения оккупации и конфликта посредством антитеррористических операций 19-20 сентября 2023 года, которые привели к полному восстановлению нашего суверенитета.



В 35-ю годовщину трагедии 20 Января, оставившей глубокий след в истории нашей независимости, мы с гордостью чтим наших шехидов, отдавших свои жизни за наше государство и территориальную целостность, желаем здоровья тем нашим гражданам, которые его утратили на этом пути!

Да здравствует Азербайджан!".