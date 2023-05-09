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МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом

МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики распространило заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 10:43
МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики распространило заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Сегодня исполняется 78 лет со дня исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день - День победы, мы с глубоким уважением и почтением чтим светлую память всех, кто боролся с угрозой нацизма, поставившего существование человечества под серьезную угрозу, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны мужество и самоотверженность.

Неоспорима роль и заслуги азербайджанского народа, проявившего в годы войны мужество на фронте и в тылу, отправившего на фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей, прошедшего славный боевой путь от Кавказа до Берлина, в достижении победы над нацизмом. За мужество, проявленное в борьбе с врагом, 123 наших соотечественника были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Природные ресурсы Азербайджана, особенно запасы нефти, сыграли решающую роль в обеспечении победы. В 1941-1945 годах на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов добываемой в Советском Союзе нефти, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA issues statement on 78th anniversary of Victory over Nazism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN nasizm üzərində Qələbənin 78-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

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