МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики распространило заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики распространило заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Сегодня исполняется 78 лет со дня исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день - День победы, мы с глубоким уважением и почтением чтим светлую память всех, кто боролся с угрозой нацизма, поставившего существование человечества под серьезную угрозу, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны мужество и самоотверженность.

Неоспорима роль и заслуги азербайджанского народа, проявившего в годы войны мужество на фронте и в тылу, отправившего на фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей, прошедшего славный боевой путь от Кавказа до Берлина, в достижении победы над нацизмом. За мужество, проявленное в борьбе с врагом, 123 наших соотечественника были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Природные ресурсы Азербайджана, особенно запасы нефти, сыграли решающую роль в обеспечении победы. В 1941-1945 годах на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов добываемой в Советском Союзе нефти, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел".