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МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев

МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 12:12
МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"31 марта отмечается День геноцида азербайджанцев, убитых из-за их этнической и религиозной принадлежности, подвергшихся политике расовой дискриминации и этнической чистки со стороны армян.

Было отмечено, что 105 лет назад в марте-апреле 1918 года дашнако-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского совета, в городе Баку, а также в Шемахе, Губе, Иревани, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и Карсе были жестоко убиты десятки тысяч мирных азербайджанцев. Только в Губе с особой жестокостью было убито более 16 000 человек, уничтожено 167 сел.

В 105-ю годовщину мартовской резни с глубокой печалью вспоминаем невинных жертв геноцида, расовой дискриминации и политики этнической чистки против азербайджанцев, призываем положить конец безнаказанности Армении, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений.

Азербайджан верит, что восстановление справедливости внесет важный вклад в установление мира и безопасности в регионе, и, в свою очередь, продолжит принимать меры в целях недопущения безнаказанности в рамках существующих международно-правовых норм".

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Версия на английском языке Foreign Ministry releases statement on March 31 – Day of Genocide of Azerbaijanis 
Версия на азербайджанском языке XİN 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

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