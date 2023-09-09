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МИД Азербайджана распространил заявление о т.н. "выборах" на некоторых территориях Украины

МИД Азербайджана распространил заявление о т.н. "выборах" на некоторых территориях Украины Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 16:59
МИД Азербайджана распространил заявление о т.н. выборах на некоторых территориях Украины

Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана по поводу так называемых" выборов“, проведенных на некоторых территориях Украины.

"Азербайджан заявляет, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут считаться легитимными.

Эта принципиальная позиция Азербайджана основана на общепризнанных нормах и принципах международного права в отношении уважения прав, относящихся к суверенитету государств.

Поскольку последние "выборы", проведенные на части международно признанных территорий Украины, не соответствует этим критериям, они не имеют юридической силы", - заявили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ukraynanın bir sıra ərazilərində keçirilmiş qondarma “seçkilərə” dair bəyanat yayıb

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