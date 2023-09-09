МИД Азербайджана распространил заявление о т.н. "выборах" на некоторых территориях Украины

Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана по поводу так называемых" выборов“, проведенных на некоторых территориях Украины.

"Азербайджан заявляет, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут считаться легитимными.

Эта принципиальная позиция Азербайджана основана на общепризнанных нормах и принципах международного права в отношении уважения прав, относящихся к суверенитету государств.

Поскольку последние "выборы", проведенные на части международно признанных территорий Украины, не соответствует этим критериям, они не имеют юридической силы", - заявили в МИД.