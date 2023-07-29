О нас

МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе

МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе Азербайджанская Республика почти 30 лет сталкивалась с военной агрессией Армении, оккупацией своих территорий, массовыми убийствами азербайджанцев, включая стариков, женщин, детей, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 09:30
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе

Азербайджанская Республика почти 30 лет сталкивалась с военной агрессией Армении, оккупацией своих территорий, массовыми убийствами азербайджанцев, включая стариков, женщин, детей, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что несмотря на признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН, принятыми в 1993 году, и требование незамедлительно покинуть азербайджанские территории, Армения игнорировала все эти призывы, умышленно уничтожала историческое и культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях, проводила политику незаконного расселения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA releases statement on latest situation in region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN bölgədəki son vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb

Самое важное

В Физули обнаружены боеприпасы
В Физули обнаружены боеприпасы
29 июля 2023 г. 10:39
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны
29 июля 2023 г. 10:34
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы
29 июля 2023 г. 09:56
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе
29 июля 2023 г. 09:30
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
28 июля 2023 г. 18:04
МО: Участились случаи применения армянскими военными формированиями радиопомех против пассажирских самолетов
МО: Участились случаи применения армянскими военными формированиями радиопомех против пассажирских самолетов
28 июля 2023 г. 14:21
Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении
Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении
28 июля 2023 г. 10:56
МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну
МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну
28 июля 2023 г. 10:46
В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении
В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении
27 июля 2023 г. 21:07
МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе
МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе
27 июля 2023 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi