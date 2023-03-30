МИД Азербайджана распространил информацию в связи с открытием посольства в Израиле

При участии министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Израиля Эли Коэна состоялась церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль.

При участии министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Израиля Эли Коэна состоялась церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль.

Как передает Report , об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В мероприятии также приняли участие министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, руководитель азербайджано-израильской рабочей группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Анатолий Рафаилов, председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, азербайджанские депутаты, председатель Комитета Кнессета (парламент) Израиля по безопасности и внешней политике Юлий Эдельштейн, руководитель израильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Владимир Беляк, члены Кнессета, председатель партии "Исраэль Бейтену" Авигдор Либерман, члены еврейской общины Азербайджана, общественно-политические деятели Израиля, бывший спикер Кнессета Далия Ицик, заместитель мэра Иерусалима и другие официальные лица.

Выступая на церемонии открытия, министр Джейхун Байрамов отметил, что открытие посольства углубит существующие стратегические отношения между Азербайджаном и Израилем, а также подчеркнул важную роль азербайджанской общины в Израиле в отношениях между двумя странами.

Говоря о важности, которую Азербайджан придает отношениям с Израилем, министр отметил, что они основаны на совместном сосуществовании народов в мире и спокойствии. Была отмечена важность политического диалога на высоком уровне между странами, а также работы Совместной межправительственной комиссии в двусторонних отношениях.

Выступивший далее на мероприятии министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, экономики, энергетики, туризма, образования и других областях. Он отметил, что открытие посольства является очень важным историческим событием в отношениях.

Затем при участии министров состоялась церемония открытия доски с названием посольства Азербайджана в Израиле.

В рамках мероприятия также была представлена ​​выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Церемония продолжилась концертной программой в исполнении видных представителей классической и народной музыки Азербайджана.