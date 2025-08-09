МИД Азербайджана об итогах визита президента Ильхама Алиева в США

МИД Азербайджана распространил информацию об итогах визита президента Ильхама Алиева в США.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки, состоявшийся 7-8 августа, ознаменовался важными результатами в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана об итогах визита президента Ильхама Алиева в США.

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Согласно документу, в течение шести месяцев планируется разработать Хартию стратегического партнерства, направленную на укрепление сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В рамках Стратегической рабочей группы предполагается уделить приоритетное внимание региональным связям, включая энергетику, торговлю и транзит, экономическим инвестициям, в том числе в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также вопросам обороны, безопасности и борьбы с терроризмом. Это станет важным шагом в создании институциональных рамок для практического двустороннего сотрудничества.

Значимым событием в ходе визита стало подписание президентом США распоряжения о приостановке действия поправки № 907 к Акту в поддержку свободы. Этот шаг стал символическим, поскольку поправка № 907 долгое время являлась негативным наследием в азербайджано-американских отношениях.

Визит также ознаменовался важными результатами в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, по итогам которого Алиев и премьер-министр Армении, при участии президента США, подписали Совместную декларацию. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали проект Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений и направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ с призывом ликвидировать Минский процесс и связанные с ним структуры.

