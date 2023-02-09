МИД Азербайджана раскрыл данные по отправленной в Турцию гумпомощи

Министерство иностранных дел Азербайджана обнародовало статистику по гуманитарной помощи, отправленной 6-9 февраля в братскую Турцию после разрушительного землетрясения.
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По данным МИД, в Турцию были направлены медико-спасательные бригады в составе 745 человек.
Помимо этого, в братскую страну отправлены один полевой госпиталь, 479 палаток, 4 полевые кухни, 5 генераторов, 14 380 предметов первой необходимости, 32 480 теплых вещей, 3 000 пакетов с продуктами питания, 211 709 коробок с лекарствами и медицинскими принадлежностями.
Гуманитарную помощь в Турцию доставили 8 самолетов и 24 грузовика.
В целом было пожертвовано 855 тыс. манатов.