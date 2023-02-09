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МИД Азербайджана раскрыл данные по отправленной в Турцию гумпомощи

МИД Азербайджана раскрыл данные по отправленной в Турцию гумпомощи Министерство иностранных дел Азербайджана обнародовало статистику по гуманитарной помощи, отправленной 6-9 февраля в братскую Турцию после разрушительного землетрясения.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 22:17
МИД Азербайджана раскрыл данные по отправленной в Турцию гумпомощи

Министерство иностранных дел Азербайджана обнародовало статистику по гуманитарной помощи, отправленной 6-9 февраля в братскую Турцию после разрушительного землетрясения.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице в Twitter внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, в Турцию были направлены медико-спасательные бригады в составе 745 человек.

Помимо этого, в братскую страну отправлены один полевой госпиталь, 479 палаток, 4 полевые кухни, 5 генераторов, 14 380 предметов первой необходимости, 32 480 теплых вещей, 3 000 пакетов с продуктами питания, 211 709 коробок с лекарствами и медицинскими принадлежностями.

Гуманитарную помощь в Турцию доставили 8 самолетов и 24 грузовика.

В целом было пожертвовано 855 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке XİN Türkiyəyə göndərilən humanitar yardımın həcmini açıqlayıb

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