МИД Азербайджана прокомментировало заявление госсекретаря США

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджанская Республика, как государство, столкнувшееся с оккупацией и насилием со стороны Армении, заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта".

Об этом на запрос Report заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан неоднократно заявлял, что оставаясь верным духу встреч в Вене и Санкт-Петербурге, является сторонником урегулирования конфликта путем субстантивных переговоров. Субстантивные переговоры должны завершиться изменением неприемлемого и непродолжительного статуса-кво и освобождением азербайджанских земель от оккупации, как это заявляла ранее Минская группа ОБСЕ на уровне глав государств стран сопредседателей", - отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что в связи с урегулированием конфликта нет необходимости в изобретении новых формул. Х.Гаджиев сказал, что политически-правовые основы решения конфликта известны давно. Армения различными заявлениями и провокациями старается навредить урегулированию конфликта.

Отметим, что государственный секретарь США Джон Керри выступил с заявлением относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на сегодняшний день еще невозможно. Он считает, что условия для преодоления конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха еще не сложились: "В сегодняшнем мире есть некоторые замороженные конфликты, в том числе армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, в которых в настоящее время не просматривается возможность урегулирования, прежде всего потому что лидеры не готовы к этому".