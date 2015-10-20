МИД Азербайджана прокомментировало информацию о наличии в дипмиссиях сотрудников МНБ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало информацию о наличии в дипломатических представительствах страны сотрудников министерства национальной безопасности (МНБ).

Как заявил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в соответствии с международной дипломатической практикой и с уровнем двустороннего сотрудничества, наличие в дипломатических миссиях сотрудников других государственных структур является обычным явлением: "В рамках этого в зависимости от страны и от характера и уровня двустороннего сотрудничества, в дипломатических миссиях Азербайджанской Республики представлены и сотрудники министерства обороны, министерства внутренних дел, Государственной службы безопасности, Государственного таможенного комитета и министерства национальной безопасности. На основе принципа взаимности и в дипломатических представительствах других стран в Азербайджане служат сотрудники соответствующих структур этой страны".