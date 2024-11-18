МИД Азербайджана прокомментировал заключение Совета Европы по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

18:23

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заключение Консультативного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, опубликованное 18 ноября 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Азербайджан, как активная и ответственная сторона Рамочной конвенции и страна, хорошо известная своей деятельностью по продвижению этнической, культурной, языковой и религиозной толерантности во всем мире, тесно сотрудничал с Консультативным комитетом в ходе пятого цикла мониторинга. После представления доклада за этот период делегация Комитета посетила Азербайджан, провела встречи с представителями нацменьшинств в регионах, а также в Аппарате Омбудсмена и с НПО нацменьшинств.

Несмотря на то, что в заключении отмечены усилия правительства по реализации пунктов конвенции, ряд безосновательных замечаний и неточное отражение реалий в стране вызывают серьезные вопросы к подходу Комитета. Многие позитивные национальные достижения, успешные национальные политики, реформы и инициативы остались без внимания", - говорится в тексте заявления МИД.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что политизированные утверждения о событиях после антитеррористических мер в сентябре 2023 года выходят за рамки пятого цикла мониторинга.

Кроме этого, МИД считает, что в ряде случаях Комитет вышел за пределы своего мандата при оценке выполнения Азербайджаном пунктов конвенции за 2017-2022 годы.

В ведомстве считают, что Комитет поспешил с некоторыми своими оценками и должен был проявить осторожность, чтобы не препятствовать хрупкому процессу постконфликтного планирования после устранения военной оккупации, мешавшей полному применению положений Рамочной конвенции в отношении этнических армян. "Вызывает сожаление, что Комитет в одностороннем порядке вышел за рамки порученного ему периода, продемонстрировав политически мотивированный и предвзятый подход", - говорится в комментарии МИДа.

Избирательный подход Комитета, при котором игнорируются другие этнические группы и основное внимание уделяется армянской, а также чрезмерное использование информации из неизвестных источников без приведения примеров, еще более наглядно демонстрирует необъективность Комитета", - говорится в тексте.

В МИД также отметили неприемлемость многочисленных ложных утверждений по вопросам, не относящимся к практике и мандату Комитета.

"Неверное толкование решений Международного суда ООН, оценки, существенно отличающиеся от мнения Комиссара Совета Европы по правам человека, а также заявления о ситуации вокруг Лачынского коридора или переселении этнических армян из Карабаха в Армению неприемлемы.

Следует еще раз отметить, что Рамочная конвенция предусматривает не только защиту прав лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, но и необходимость уважения верховенства закона, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя государств. Однако, в заключении односторонне отмечается необходимость защиты прав армянских жителей, при этом игнорируется их обязанность соблюдать законодательство Азербайджана", - заявили в МИД, отметив неравное и предвзятое отношение к стране со стороны Комитета.

"Комитет проявляет безразличие к правам азербайджанцев, насильственно изгнанных из своих родных земель в Армении в результате политики этнических чисток. Кроме того, оценка общей ситуации с правами человека в Азербайджане выходит за рамки мандата Консультативного комитета и сферы действия Конвенции, и она не имеет отношения к целям заключения. В этом контексте призывы Комитета пересмотреть законы о СМИ и НПО неадекватны и неуместны. Защита прав человека и основных свобод граждан, обеспечение достойного уровня жизни являются высшей целью государства. В Азербайджане последовательно реализуются меры в этом направлении", - говорится в заявлении МИД.