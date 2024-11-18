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МИД Азербайджана прокомментировал заключение Совета Европы по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

МИД Азербайджана прокомментировал заключение Совета Европы по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств 18:23
Внешняя политика
18 ноября 2024 г. 19:06
МИД Азербайджана прокомментировал заключение Совета Европы по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заключение Консультативного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, опубликованное 18 ноября 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Азербайджан, как активная и ответственная сторона Рамочной конвенции и страна, хорошо известная своей деятельностью по продвижению этнической, культурной, языковой и религиозной толерантности во всем мире, тесно сотрудничал с Консультативным комитетом в ходе пятого цикла мониторинга. После представления доклада за этот период делегация Комитета посетила Азербайджан, провела встречи с представителями нацменьшинств в регионах, а также в Аппарате Омбудсмена и с НПО нацменьшинств.

Несмотря на то, что в заключении отмечены усилия правительства по реализации пунктов конвенции, ряд безосновательных замечаний и неточное отражение реалий в стране вызывают серьезные вопросы к подходу Комитета. Многие позитивные национальные достижения, успешные национальные политики, реформы и инициативы остались без внимания", - говорится в тексте заявления МИД.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что политизированные утверждения о событиях после антитеррористических мер в сентябре 2023 года выходят за рамки пятого цикла мониторинга.

Кроме этого, МИД считает, что в ряде случаях Комитет вышел за пределы своего мандата при оценке выполнения Азербайджаном пунктов конвенции за 2017-2022 годы.

В ведомстве считают, что Комитет поспешил с некоторыми своими оценками и должен был проявить осторожность, чтобы не препятствовать хрупкому процессу постконфликтного планирования после устранения военной оккупации, мешавшей полному применению положений Рамочной конвенции в отношении этнических армян. "Вызывает сожаление, что Комитет в одностороннем порядке вышел за рамки порученного ему периода, продемонстрировав политически мотивированный и предвзятый подход", - говорится в комментарии МИДа.

Избирательный подход Комитета, при котором игнорируются другие этнические группы и основное внимание уделяется армянской, а также чрезмерное использование информации из неизвестных источников без приведения примеров, еще более наглядно демонстрирует необъективность Комитета", - говорится в тексте.

В МИД также отметили неприемлемость многочисленных ложных утверждений по вопросам, не относящимся к практике и мандату Комитета.

"Неверное толкование решений Международного суда ООН, оценки, существенно отличающиеся от мнения Комиссара Совета Европы по правам человека, а также заявления о ситуации вокруг Лачынского коридора или переселении этнических армян из Карабаха в Армению неприемлемы.

Следует еще раз отметить, что Рамочная конвенция предусматривает не только защиту прав лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, но и необходимость уважения верховенства закона, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя государств. Однако, в заключении односторонне отмечается необходимость защиты прав армянских жителей, при этом игнорируется их обязанность соблюдать законодательство Азербайджана", - заявили в МИД, отметив неравное и предвзятое отношение к стране со стороны Комитета.

"Комитет проявляет безразличие к правам азербайджанцев, насильственно изгнанных из своих родных земель в Армении в результате политики этнических чисток. Кроме того, оценка общей ситуации с правами человека в Азербайджане выходит за рамки мандата Консультативного комитета и сферы действия Конвенции, и она не имеет отношения к целям заключения. В этом контексте призывы Комитета пересмотреть законы о СМИ и НПО неадекватны и неуместны. Защита прав человека и основных свобод граждан, обеспечение достойного уровня жизни являются высшей целью государства. В Азербайджане последовательно реализуются меры в этом направлении", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA reacts to opinion of Advisory Committee on Implementation of CoE Framework Convention
Версия на азербайджанском языке XİN Avropa Şurasının Milli Azlıqların Müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyasının rəyinə münasibət bildirib

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