МИД Азербайджана прокомментировало выдвижение кандидатуры Полада Бюльбюльоглу на должность гендиректора ЮНЕСКО

© Report.az

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "За эти годы между Азербайджаном и ЮНЕСКО было построено тесное сотрудничество, ЮНЕСКО оказало свою помощь в поощрении и охране культурного наследия в нашей стране, проведении реформ в сферах образования и науки".

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя вопрос выдвижения кандидатуры посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу на должность гендиректора ЮНЕСКО, Х.Гаджиев сказал, что в 2017 году исполняется 25-летие вступления страны в членство ЮНЕСКО.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан, приоритетом государственной политики которого является мультикультурализм, своими богатыми традициями толерантности и межкультурного диалога, будучи верен ценностям и идеалам ЮНЕСКО, продолжает вносить вклад в их поощрение: "С учетом вышесказанного и истечения срока полномочий нынешнего гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, в соответствии с процедурными правилами ЮНЕСКО, правительство Азербайджана выдвинуло кандидатуру Полада Бюльбюльоглу на должность гендиректора организации.

Мы верим, что в случае избрания на эту должность Полада Бюльбюльоглу, который обладает богатым дипломатическим опытом, связан с культурой, искусством и наукой, отличается своей научной деятельностью, является композитором, певцом, актером, долгие годы занимал должность министра, был одним из создателей ТЮРКСОЙ, на протяжении 14 лет возглавлял данную международную организацию, принимал непосредственное участие в создании и развитии сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО, он достойно справится с новой должностью и внесет свой вклад в поощрение целей и намерений ЮНЕСКО.

Гендиректор ЮНЕСКО будет избран Генассамблеей ЮНЕСКО на основе рекомендации Исполнительного совета в октябре-ноябре 2017 года из числа кандидатов, выдвинутых странами-членами организации".