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МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении

МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении Азербайджан принял к сведению решение Совета ЕС о создании гражданской миссии ЕС в Армении.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 09:38
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении

Азербайджан принял к сведению решение Совета ЕС о создании гражданской миссии ЕС в Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечено, что внешнеполитическое ведомство по-прежнему придерживается твердой позиции, что подобная деятельность не должна использоваться для срыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе в контексте процесса делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе.

Развертывание миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено должным образом с учетом легитимных интересов Азербайджана, и осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие.

Азербайджанская сторона рассчитывает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС будет проявлена максимальная осторожность для извлечения необходимых уроков из прошлого опыта.

В заявлении МИД отмечается, что мониторинговая деятельность ЕС на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и главой Совета ЕС. Азербайджан согласился на это, полагая, что эта деятельность будет способствовать процессу нормализации.

Несмотря на четко определенные параметры и цели двухмесячной миссии, согласованные на высшем уровне, деятельность мониторинговой миссии сопровождалась серьезными отклонениями от договоренностей, достигнутых в Праге, из-за предвзятых подходов некоторых стран-членов ЕС. Это, в свою очередь, сказалось на общем доверии к достоверности и прозрачности принятия решений в ЕС.

Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначальные ожидания относительно того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение программы нормализации, не оправдались.

Азербайджан, учитывая заинтересованность ЕС в продолжении своего присутствия после завершения двухмесячной гражданской миссии в Армении, выступил с доброй волей в ходе консультаций с ЕС, а также четко и прозрачно довел свою позицию, ожидания и опасения другой стороне.

В ходе серии консультаций, проведенных Азербайджаном на различных уровнях с представителями ЕС, была отмечена необходимость того, чтобы участие ЕС в Армении через миссию не стало предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств.

Использование присутствия ЕС против уже существующих механизмов диалога опасно, и этого следует избегать.

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Версия на английском языке Baku comments on European Council's decision to establish EU Monitoring Mission in Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Aİ Şurasının Ermənistanda missiya yaratmasına münasibət bildirib

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