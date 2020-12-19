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МИД Азербайджана прокомментировал принятую парламентом Бельгии резолюцию

МИД Азербайджана прокомментировал принятую парламентом Бельгии резолюцию 17 декабря в ходе пленарной сессии Палаты представителей федерального парламента Бельгии был принят проект резолюции "В поддержку инициатив Бельгии и международных структур по устойчивому разрешению нагорно-карабахского конфликта и достижению прекращения
Внешняя политика
19 декабря 2020 г. 14:32
МИД Азербайджана прокомментировал принятую парламентом Бельгии резолюцию

17 декабря в ходе пленарной сессии Палаты представителей федерального парламента Бельгии был принят проект резолюции "В поддержку инициатив Бельгии и международных структур по устойчивому разрешению нагорно-карабахского конфликта и достижению прекращения огня".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном Управлением пресс-службы Министерства иностранных дел заявлении в связи с принятой парламентом Бельгии резолюцией, содержащей некоторые необоснованные претензии в отношении Азербайджана, а также братской Турции.

"Как мы уже сообщали, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия для участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, в рамках визита встретился с заместителем премьер-министра – министром по иностранным делам, европейским вопросам, внешней торговле и федеральным институтам культуры Софи Вилмес. В ходе встречи министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны наши протесты и недовольство в связи с принятием парламентом Бельгии резолюции, содержащей необоснованные и предвзятые претензии в отношении Азербайджана, а также братской Турции. Несмотря на то, что в разъяснении бельгийского правительства говорится, что в документе содержится ссылка на нормы и принципы международного права, а также резолюции СБ ООН номер 822, 853, 874 и 884 от 1993 года, недопустимо, чтобы здесь содержались предвзятые мнения, не отражающие правду. Хотелось бы подчеркнуть, что заместитель премьер-министра Бельгии – министр по иностранным делам, европейским вопросам, внешней торговле и федеральным институтам культуры, напомнив об официальной позиции своей страны, отметила, что Бельгия всегда руководствуется нормами международного права в межгосударственных отношениях", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Foreign Ministry comments on resolution of Belgian parliament
Версия на азербайджанском языке XİN Belçika parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirib

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