МИД Азербайджана прокомментировал арест экс-заместителя министра обороны Армении

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана выразил отношение к аресту экс-заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна, сообщает Report.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что М.Григорян участвовал в Ходжалинском геноциде, пытках военнопленных, грабил дома жителей Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана в ходе оккупации, был участником массовых расправ мирных жителей, а также совершил множество военных преступлений.

"В интервью армянской службе радио "Свобода" в ноябре 2014 года он открыто и с гордостью заявил о сотнях азербайджанцев, взятых в плен в боях за Карабах, которых он эксплуатировал в своем частном доме. За подобные заявления он был даже раскритикован армянскими правозащитники, заявившими, что своими действиями он нарушил Женевскую конвенцию, на что Григорян заявил, что не признает никакую Женевскую конвенцию и гордится своим армянским происхождением. И после всего этого он продолжил свою деятельность в Республиканской партии Армении. Именно сейчас настало время новому армянскому правительству, глаголющему о "демократии и правах человека", доказать, приверженцем каких ценностей оно является на самом деле. К сожалению, в рамках уголовного дела, возбужденного против Манвела Григоряна, будут рассмотрены лишь его экономические преступления в Армении", - отметил Х.Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, должны быть расследованы его преступные деяния в отношении сотен азербайджанцев, взятых в плен и заложники в период военных действий, в которых он сам откровенно признался: "Хотелось бы надеяться на то, что международные правозащитные организации, в том числе Совет Европы, проявят активность в данном вопросе. В результате военной агрессии Армении против Азербайджана без вести пропавшими числятся более 4 тысяч азербайджанцев".