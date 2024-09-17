МИД: Игнорирование Нидерландами факта многолетней оккупации Карабаха Арменией вызывает сожаление

Официальный Баку призвал Нидерланды воздержаться от действий, еще больше подрывающих двусторонние отношения между странами и препятствующих дальнейшему развитию региона.

Официальный Баку призывает Нидерланды воздержаться от действий, еще больше подрывающих двусторонние отношения между странами и препятствующих дальнейшему развитию региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно трактовке в новой правительственной программе Нидерландов освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации как "захват Нагорного Карабаха".

Гаджизаде с сожалением отметил, что Нидерланды в очередной раз продемонстрировали предвзятый подход к Азербайджану и ситуации в регионе в постконфликтный период.

"Трактовка освобождения от оккупации Азербайджаном своих территорий как "захват земель" неприемлема. Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана и находился под незаконной оккупацией Армении на протяжении 30 лет. Игнорирование Нидерландами незаконной оккупации Карабахского региона Азербайджана Арменией вызывает сожаление. Действия Азербайджана, освободившего свои территории, соответствовали нормам и принципам международного права, и это суверенное право нашей страны, которое нельзя никоим образом представить в негативном свете", - говорится в комментарии.

Представитель МИД также подчеркнул, что Азербайджан решительно отвергает использование термина "Нагорный Карабах" в отношении Карабахского региона: "Это очередное вопиющее проявление территориальных притязаний Армении к нашей стране. Мы вновь подчеркиваем, что в Азербайджане нет административной или географической единицы под названием "Нагорный Карабах". Также напоминаем, что каждое государство и международная организация обязаны использовать географические названия, утвержденные соответствующими органами Азербайджанской Республики и принятые Группой экспертов ООН по географическим названиям".