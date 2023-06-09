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МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу

МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало официальный Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 15:19
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу

Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало официальный Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

7-8 июня с целью проведения очередных межмидовских политических консультаций делегация во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым посетила с рабочим визитом Германию.

В ходе обсуждений германской стороне была предоставлена обширная информация о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу, а также о невыполнении Арменией взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления.

Наряду с этим, германскую сторону проинформировали об осуществляемых Азербайджаном восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, реализуемых проектах по возвращению населения на свои земли, росте поддержки Азербайджана на международном уровне в области гуманитарного разминирования, а также о шагах, предпринятых в связи с реинтеграцией жителей Карабаха армянского происхождения в правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA informs official Berlin about Armenia's contradictory positions on peace process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanın sülh prosesinə yanaşmalarında ziddiyyətli mövqeləri barədə rəsmi Berlinə məlumat verib

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