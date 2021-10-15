МИД Азербайджана проинформировал Францию о совершенных Арменией урбициде, культурициде и экоциде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин (CNEMA) во главе с послом Жераром Шеснелем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин (CNEMA) во главе с послом Жераром Шеснелем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече министр Джейхун Байрамов рассказал о продолжавшейся около 30 лет оккупации части азербайджанских территорий и ее тяжелых последствиях.

Министр также дал подробную информацию о ситуации на освобожденных территориях, об урбициде, культурициде и экоциде совершенными здесь Арменией.

Делегация Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин поблагодарила за прием и проинформировала о своей деятельности. Было выражено намерение комиссии сотрудничать с азербайджанской стороной в соответствующей сфере.

На встрече стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.