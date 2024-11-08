МИД Азербайджана призвал Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека

Азербайджан призывает французскую сторону выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека на основе обязательств, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Азербайджан призывает Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека на основе обязательств, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Высоко ценим выводы Комитета ООН по правам человека, касающиеся обеспокоенности по поводу выполнения Францией Международного пакта о гражданских и политических правах, в том числе на ее заморских территориях", - написал он.

Отметим, что Комитет ООН по правам человека призвал Францию привлечь к ответственности виновных в применении чрезмерной силы против протестующих в Новой Каледонии и выплатить компенсацию жертвам таких действий французских властей. Кроме этого, Комитет зафиксировал и ряд других нарушения властями Франции фундаментальных прав человека, в том числе и мигрантов.