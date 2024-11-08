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МИД Азербайджана призвал Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека

МИД Азербайджана призвал Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека Азербайджан призывает французскую сторону выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека на основе обязательств, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 16:40
МИД Азербайджана призвал Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека

Азербайджан призывает Францию выполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека на основе обязательств, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Высоко ценим выводы Комитета ООН по правам человека, касающиеся обеспокоенности по поводу выполнения Францией Международного пакта о гражданских и политических правах, в том числе на ее заморских территориях", - написал он.

Отметим, что Комитет ООН по правам человека призвал Францию привлечь к ответственности виновных в применении чрезмерной силы против протестующих в Новой Каледонии и выплатить компенсацию жертвам таких действий французских властей. Кроме этого, Комитет зафиксировал и ряд других нарушения властями Франции фундаментальных прав человека, в том числе и мигрантов.

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Версия на английском языке Azerbaijan calls on France to implement recommendations of UN Human Rights Committee
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransanı BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin tövsiyələrini yerinə yetirməyə çağırıb

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