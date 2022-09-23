МИД Азербайджана: Призываем посольство США в Армении воздержаться от односторонних заявлений

"Призываем посольство США в Армении воздержаться от односторонних заявлений".
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"Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении, сделанное 23 сентября этого года общественному телевидению страны, вызывает глубокое сожаление", - говорится в заявлении.
МИД Азербайджана призвал посольство США занять ответственную позицию по таким деликатным вопросам и воздерживаться от односторонних заявлений в пользу Армении.
"Такого рода подход не способствует продвижению в регионе мирной повестки, наоборот, поощряет реваншистские и сепаратистские круги в Армении, и тем самым приводит к эскалации напряженности в регионе. В то же время такая позиция затмевает нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркивается в сообщении.