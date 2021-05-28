МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление.

В заявлении, поступившем в Report из пресс-службы министерства, говорится:

"Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении обстреляли позиции, расположенные вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате был ранен наш военнослужащий, солдат Мурадов Эльхан.

Провокации, совершенные армянской стороной в последние дни вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, в том числе ранение азербайджанского солдата в нахчыванском участке границы, служат обострению ситуации в регионе. Именно Армения несет ответственность за эту эскалацию в регионе.

Призываем Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, приводящих к нагнетанию напряженности в регионе".