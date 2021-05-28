О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности

МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 15:15
МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление.

В заявлении, поступившем в Report из пресс-службы министерства, говорится:

"Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении обстреляли позиции, расположенные вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате был ранен наш военнослужащий, солдат Мурадов Эльхан.

Провокации, совершенные армянской стороной в последние дни вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, в том числе ранение азербайджанского солдата в нахчыванском участке границы, служат обострению ситуации в регионе. Именно Армения несет ответственность за эту эскалацию в регионе.

Призываем Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, приводящих к нагнетанию напряженности в регионе".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Ermənistanı vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq

Самое важное

Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам
28 мая 2021 г. 14:10
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
28 мая 2021 г. 11:26
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
28 мая 2021 г. 00:00
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:10
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы
27 мая 2021 г. 18:54
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
27 мая 2021 г. 16:34
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
27 мая 2021 г. 15:53
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
27 мая 2021 г. 11:15
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
27 мая 2021 г. 09:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi