МИД Азербайджана призвал Францию не мешать мирному процессу между Баку и Ереваном

Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе.

Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на комментарий пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня.

"Мы хотели бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей в обоих направлениях от пункта пропуска через государственную границу в Лачыне. Несмотря на эти усилия, 15 июня в результате обстрела пограничного пункта со стороны Армении был ранен наш пограничник", - сказал он.