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МИД Азербайджана призвал Францию не мешать мирному процессу между Баку и Ереваном

МИД Азербайджана призвал Францию не мешать мирному процессу между Баку и Ереваном Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе.
Внешняя политика
17 июня 2023 г. 14:10
МИД Азербайджана призвал Францию не мешать мирному процессу между Баку и Ереваном

Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на комментарий пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня.

"Мы хотели бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей в обоих направлениях от пункта пропуска через государственную границу в Лачыне. Несмотря на эти усилия, 15 июня в результате обстрела пограничного пункта со стороны Армении был ранен наш пограничник", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке XİN Fransanı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə mane olmamağa çağırıb

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