МИД Азербайджана призвал премьер-министра Армении не препятствовать мирному процессу

18:26

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июля на заседании правительства, ссылаясь на встречу в Брюсселе, еще раз озвучил повторяемые им в течение последних 8 месяцев претензии по теме Лачынской дороги, что демонстрирует намерение армянской стороны использовать этот вопрос в своих политических целях и воспрепятствовать продвигающимся в последнее время мирным переговорам.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня на заседании правительства этой страны.

"Общеизвестно, что азербайджанская сторона призывала прекратить доказанную незаконную деятельность, развернутую Арменией на Лачынской дороге после Отечественной войны. После игнорирования этих призывов азербайджанская сторона создала ППП "Лачын" в рамках норм и принципов международного права и законодательства Азербайджана, что в последние несколько месяцев обеспечило прозрачное и регулируемое прохождение грузов и людей. Попытки преподнести создание ППП как перекрытие дороги совершенно неправомерны.

Тот факт, что армянская сторона игнорирует мнение президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о том, что предложение Азербайджаном использовать дорогу Агдам-Ханкенди важно для доставки гуманитарных грузов, доказывает, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе беспочвенны и что Армения намерена продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана.

Утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан предпринял шаги по проведению "этнической чистки" в регионе, крайне ошибочно и опасно. В отличие от Армении, совершившей массовые убийства и депортацию азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток в отношении армянского населения.

Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией по вышеуказанным направлениям, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса. Если армянская сторона заинтересована в мире, она должна отказаться от усилий, препятствующих мирному процессу", - заявили в МИД.