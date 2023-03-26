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МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране

МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране Мы призываем правительство Франции уважать конституционные права в стране.
Внешняя политика
26 марта 2023 г. 19:02
МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране

Мы призываем правительство Франции уважать конституционные права в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местной прессы о протестах во Франции.

"Мы осуждаем чрезмерное и непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против протестов во Франции в связи с решением президента Макрона, а в некоторых случаях и бесчеловечное поведение по отношению к протестующим.

Призываем французское правительство уважать конституционные права в стране, такие как свобода мнений и свобода собраний, а также право на мирный протест.

Считаем, что Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи чрезмерного насилия во Франции и потребовать принятия соответствующих мер в рамках обязательств этой страны", - отметил представитель МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransa hökumətini ölkədə konstitusion hüquqlara hörmət etməyə çağırıb

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