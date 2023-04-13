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МИД Азербайджана призвал международные организации дать должную оценку насилию Армении над военнопленными

МИД Азербайджана призвал международные организации дать должную оценку насилию Армении над военнопленными Международные организации должны дать должную оценку насилию, которое Армения проявляет в отношении военнопленных.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 19:28
МИД Азербайджана призвал международные организации дать должную оценку насилию Армении над военнопленными

Международные организации должны дать должную оценку насилию, которое Армения проявляет в отношении военнопленных.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Насилие, демонстрируемое Арменией в отношении военнопленных, является грубым нарушением Арменией Женевских конвенций 1949 года, Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации, гуманитарных и других обязательств, вытекающих из международного права и прав человека. Соответствующие международные организации должны расследовать и дать надлежащую оценку указанному насилию, в том числе фактам насилия со стороны Армении в отношении азербайджанских военнопленных и гражданских заключенных, а также 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести, за последние 30 лет", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии. Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий военнослужащими ВС Азербайджана Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

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