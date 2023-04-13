МИД Азербайджана призвал международные организации дать должную оценку насилию Армении над военнопленными

Международные организации должны дать должную оценку насилию, которое Армения проявляет в отношении военнопленных.

Международные организации должны дать должную оценку насилию, которое Армения проявляет в отношении военнопленных.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Насилие, демонстрируемое Арменией в отношении военнопленных, является грубым нарушением Арменией Женевских конвенций 1949 года, Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации, гуманитарных и других обязательств, вытекающих из международного права и прав человека. Соответствующие международные организации должны расследовать и дать надлежащую оценку указанному насилию, в том числе фактам насилия со стороны Армении в отношении азербайджанских военнопленных и гражданских заключенных, а также 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести, за последние 30 лет", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии. Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий военнослужащими ВС Азербайджана Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.