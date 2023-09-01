МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество осудить провокации Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество осудить провокации Армении.

Как сообщает Report, в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что 31 августа - 1 сентября армянская сторона в очередной раз прибегла к военной провокации.



Подразделения Вооруженных сил Армении в Зодском направлении с использованием ударных БПЛА и стрелкового оружия открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.



В результате этой целенаправленной провокации против позиций азербайджанской стороны были ранены 3 наших военнослужащих.



"В результате этой провокации, целенаправленно совершенной против позиций азербайджанской стороны, были ранены в общей сложности 3 наших военнослужащих. Подобные действия, совершенные Арменией с целью отвлечения внимания от напряженной политико-общественной ситуации внутри страны, а также введения в заблуждение международного сообщества, должны быть резко осуждены.

Ответственность за совершенные Арменией провокации полностью ложится на эту страну. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры по предотвращению подобных провокаций", - подчеркнули в МИД.