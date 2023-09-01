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МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении

МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество осудить провокации Армении
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 12:39
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество осудить провокации Армении.

Как сообщает Report, в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что 31 августа - 1 сентября армянская сторона в очередной раз прибегла к военной провокации.

Подразделения Вооруженных сил Армении в Зодском направлении с использованием ударных БПЛА и стрелкового оружия открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.

В результате этой целенаправленной провокации против позиций азербайджанской стороны были ранены 3 наших военнослужащих.

"В результате этой провокации, целенаправленно совершенной против позиций азербайджанской стороны, были ранены в общей сложности 3 наших военнослужащих. Подобные действия, совершенные Арменией с целью отвлечения внимания от напряженной политико-общественной ситуации внутри страны, а также введения в заблуждение международного сообщества, должны быть резко осуждены.

Ответственность за совершенные Арменией провокации полностью ложится на эту страну. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры по предотвращению подобных провокаций", - подчеркнули в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA calls on international community to strongly condemn Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın təxribatlarını ciddi şəkildə qınamağa çağırıb

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