МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество осудить провокации Армении.
Как сообщает Report, в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что 31 августа - 1 сентября армянская сторона в очередной раз прибегла к военной провокации.
Подразделения Вооруженных сил Армении в Зодском направлении с использованием ударных БПЛА и стрелкового оружия открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.
В результате этой целенаправленной провокации против позиций азербайджанской стороны были ранены 3 наших военнослужащих.
"В результате этой провокации, целенаправленно совершенной против позиций азербайджанской стороны, были ранены в общей сложности 3 наших военнослужащих. Подобные действия, совершенные Арменией с целью отвлечения внимания от напряженной политико-общественной ситуации внутри страны, а также введения в заблуждение международного сообщества, должны быть резко осуждены.
Ответственность за совершенные Арменией провокации полностью ложится на эту страну. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры по предотвращению подобных провокаций", - подчеркнули в МИД.