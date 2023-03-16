МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий

В Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД в связи гибелью мирных жителей при подрыве на мине в Агдамском районе.

"16 марта 2023 года при подрыве на мине в Агдамском районе погибли 2 мирных жителя. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших.

Таким образом, общее число погибших при подрыве на минах достигло 286 человек, 49 из которых погибли в период 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

Инцидент с подрывом на мине гражданских лиц в Агдаме в очередной раз показал, что основная цель Армении, которая не представила Азербайджану достоверные карты минных полей и продолжает военную деятельность, транспортировку и установку мин на территории Азербайджана в нарушение пункта 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, заключается в создании препятствий широкомасштабным строительным и восстановительным работам в постконфликтный период, деятельности гражданского населения на этих территориях, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях.

Подобные действия Армении продолжают оставаться главным препятствием для установления мира, безопасности и взаимодействия в регионе.

Мы призываем международное сообщество не закрывать глаза на вопиющее нарушение Арменией своих международных обязательств, включая политику преднамеренной установки мин, и потребовать от Армении выполнения обязательств по международному праву", - говорится в заявлении.