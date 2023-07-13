МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на минный террор Армении

В Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий, в результате которого в Кяльбаджаре был ранен пчеловод.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий, в результате которого в Кяльбаджаре был ранен пчеловод.

Как передает Report, об этом МИД отметил в Twitter.

"Сегодня в результате взрыва очередной мины, заложенной Арменией, в Кяльбаджаре тяжело ранен пчеловод. Таким образом, общее число подорвавшихся на минах с конца Отечественной войны 2020 года до настоящего времени достигло 303 человек.

Азербайджан вновь призывает не закрывать глаза на минную угрозу, исходящую из Армении", - говорится в сообщении.