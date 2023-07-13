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МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на минный террор Армении

МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на минный террор Армении В Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий, в результате которого в Кяльбаджаре был ранен пчеловод.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 22:02
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на минный террор Армении

В Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий, в результате которого в Кяльбаджаре был ранен пчеловод.

Как передает Report, об этом МИД отметил в Twitter.

"Сегодня в результате взрыва очередной мины, заложенной Арменией, в Кяльбаджаре тяжело ранен пчеловод. Таким образом, общее число подорвавшихся на минах с конца Отечественной войны 2020 года до настоящего времени достигло 303 человек.

Азербайджан вновь призывает не закрывать глаза на минную угрозу, исходящую из Армении", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanın mina təhdidinə göz yummamağa çağırış edib

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