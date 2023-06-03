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МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года в посольстве Азербайджана в Иране, и вследствие этого ограниченное дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджана настоятельно рекомендуется не посещать Иран без необходи
Внешняя политика
3 июня 2023 г. 12:42
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года в посольстве Азербайджана в Иране, и вследствие этого ограниченное дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджана настоятельно рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а отправившимся в эту страну проявлять большую осторожность.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что граждане Азербайджана, находящиеся в настоящее время в Иране, обязаны соблюдать правила безопасности.

При необходимости находящиеся в Иране граждане могут связаться с Генеральным консульством Азербайджана в Тебризе:

Адрес: Тебриз, Велиеср, улица Арифа, 9

Тел.: (+98413) 333 48 03

Факс: (+98413) 331 53 80

E-mail: [email protected]

WEBSITE: tabriz.mfa.gov.az.

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