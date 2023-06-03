МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года в посольстве Азербайджана в Иране, и вследствие этого ограниченное дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджана настоятельно рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а отправившимся в эту страну проявлять большую осторожность.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что граждане Азербайджана, находящиеся в настоящее время в Иране, обязаны соблюдать правила безопасности.
При необходимости находящиеся в Иране граждане могут связаться с Генеральным консульством Азербайджана в Тебризе:
Адрес: Тебриз, Велиеср, улица Арифа, 9
Тел.: (+98413) 333 48 03
Факс: (+98413) 331 53 80
E-mail:
WEBSITE: tabriz.mfa.gov.az.