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МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Ливан и соблюдать осторожность

МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Ливан и соблюдать осторожность Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать Ливан/
Внешняя политика
3 августа 2024 г. 15:50
МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Ливан и соблюдать осторожность

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан страны не посещать Ливан.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Учитывая стремительно меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Ливан без необходимости, а тем, кто проживает или находится в поездке в этой стране, как можно скорее покинуть ее.

Также к гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Ливане, просьба соблюдать осторожность, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке MFA calls on Azerbaijani citizens not to visit Lebanon
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN vətəndaşları Livana səfər etməməyə və orada yaşayanları qısa müddətdə ölkədən çıxmağa çağırıb

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