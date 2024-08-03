МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Ливан и соблюдать осторожность

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать Ливан/

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан страны не посещать Ливан.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Учитывая стремительно меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Ливан без необходимости, а тем, кто проживает или находится в поездке в этой стране, как можно скорее покинуть ее.

Также к гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Ливане, просьба соблюдать осторожность, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.